Arnautovic, dopo essere rimasto a riposo per 90' contro il Kazakistan tre giorni fa, ha giocato 90' ma non ha inciso

L'Austria non va oltre l'1-1 in casa contro la Slovenia e perde il primato nel Gruppo 3 di Lega B a discapito della Norvegia che asfalta il Kazakistan e stacca il pass per la Lega A. Ad Arnautovic e compagni toccheranno, invece, gli spareggi.