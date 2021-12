Oggi avversario, a gennaio obiettivo di mercato? Inter, occhi puntati su Jovic

L'attaccante serbo, complice l'assenza di Benzema, giocherà dal primo minuto questa sera contro i nerazzurri

Da emarginato a titolare nello spazio di pochi giorni, con un ritrovato entusiasmo: è quanto sta vivendo Luka Jovic. L'attaccante serbo, rientrato al Real Madrid dopo il prestito all'Eintracht Francoforte, sabato è tornato al gol nel successo contro la Real Sociedad e questa sera, complice l'assenza di Benzema, scenderà in campo dal primo minuto contro l'Inter. Proprio contro quei nerazzurri che più volte lo hanno seguito in passato, e che potrebbero tornare alla carica a gennaio: la dirigenza interista è pronta ad approfittare di eventuali occasioni di mercato, e Jovic potrebbe decidere di cambiare nuovamente aria per rilanciarsi. Questa sera le luci dei riflettori, e non parliamo solo di quelle del Bernabeu, saranno puntate su di lui.