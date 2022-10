Wanda licenziata da Icardi? L’avvocato smentisce: “Falso, sta ancora ricevendo compensi per…”

Recentemente si erano diffuse voci nell'ambiente del Galatasaray in merito al licenziamento di Wanda Nara da parte di Mauro Icardi. L'imprenditrice argentina ha annunciato da poco la separazione dal marito e la loro situazione - sentimentalmente parlando - si è complicata. Secondo le fonti turche in seguito al licenziamento di Wanda come agente, l'argentina non avrebbe diritto a percepire la commissione di 1 milione di euro concordata per il trasferimento di Mauro al Galatasaray.