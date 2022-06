Ecco gli azzurri convocati per Euro U.19. Club fermano Gnonto e Scalvini

Inizia l'avventura europea per la Nazionale Under 19. Il tecnico degli azzurrini Carmine Nunziata ha ufficializzato la lista dei 20 calciatori che parteciperanno alla fase finale dell'Europeo di categoria. Nella rosa non figurano Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini, reduci dall'impegno nella nazionale maggiore in Nations League. Nonostante "l'apprezzata disponibilità espressa dai calciatori - sottolinea la Figc in una nota -, infatti, i club di appartenenza (Zurigo e Atalanta) hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla convocazione per la competizione, che si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dalla Fifa, per il rilascio dei calciatori dai club alle Nazionali. La Figc rispettando quanto rappresentato dai club, ha ritenuto di non inserirli nella lista dei convocati".