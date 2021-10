Inter, azzurri i primi al rientro. Giovedì gli europei, poi i sudamericani: cileni a rischio

Domani rientreranno gli italiano, i sudamericani saranno gli ultimi a rientrare in Italia in vista della sfida tra Lazio e Inter

L'Inter oggi riposa e domani riprende a lavorare in vista della sfida con la Lazio. I primi a rientrare saranno gli italiano Barella, Bastoni e Dimarco poi gli europei e in fondo alla settimana sabato i sudamericani con la partita con la Lazio alle ore 18 di sabato. Sarà difficile preparare la sfida, Lautaro questa notte dovrebbe giocare con l'Argentina. Inzaghi che vivrà già una settimana emozionante per affrontare il suo passato. In attacco Dzeko rientrerà giovedì, Lautaro, Sanchez e Correa l'ultimo giorno e forse il cileno nemmeno riuscirà ad arrivare.