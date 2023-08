Pavard a Milano, in albergo l’incontro con i dirigenti dell’Inter

Baccin e Ausilio hanno accolto il difensore in città: domani visite mediche e firma per cominciare la sua avventura nerazzurra

Benjamin Pavard è arrivato a Milano. A Skysport hanno parlato del suo arrivo in aeroporto raccontandolo come 'Spavar(l)do'. Il giocatore quando è arrivato non si è limitato solo a salutare i tifosi che lo stavano aspettando, ma si è lasciato fotografare, sorrisi per loro, un 'Forza Inter' e il cinque a tutti, come vi abbiamo raccontato con il nostro inviato.