Il Parma cerca un ds, colloquio con Baccin: incontro positivo

Baccin è il vice direttore sportivo dell’Inter. Lavora insieme ad Ausilio sul mercato dei nerazzurri. Gianluca Di Marzio ha rivelato che il dirigente nerazzurro ha incontrato il Parma che sta cercando un direttore sportivo che affianchi Lucarelli nella gestione dell’area sportiva. “L’incontro con Baccin è stato positivo (così come quello con lo stesso Carli), ma il casting del Parma per il nuovo ds non è ancora terminato: tra domenica e lunedì, la società incontrerà pure Cherubini”, scrive il sito del giornalista.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)