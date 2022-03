Bacconi: “Napoli, col Milan persa una grande occasione. Dopo il pari con l’Inter…”

Il tattico ed opinionista anche ex Inter ha parlato degli ultimi sviluppi ai vertici di Serie A dopo il weekend di campionato

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’ , trasmissione in onda su Canale 8 , è intervenuto il tattico Adriano Bacconi. Queste le sue considerazioni sullo scudetto dopo Napoli-Milan: “Il Napoli ha perso una grande occasione. Quando abbiamo commentato il pareggio con l’Inter c’erano un sacco di delusi, secondo me domenica il Napoli credeva troppo nella vittoria contro un Milan che aveva quantomeno le stesse qualità degli azzurri.

Il Milan ha avuto rispetto del Napoli cambiando modulo e cercando prima di tutto di bloccare l’avversario e non prendere gol e poi vedere se c’erano delle possibilità di vincere la partita. A mio avviso ha perso quando avrebbe potuto portare a casa un pareggio molto importante. Poi sul gol del Milan voglio dire che non è una rete casuale o frutto di un rimpallo, il Napoli è stato troppo passivo in quella circostanza”.