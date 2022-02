Baggio compie 55 anni, gli auguri dell’Inter: “Classe, eleganza, icona vivente”

Buon compleanno al "Divin Codino", Pallone d'Oro e Fifa World Player nel 1993, 59 presenze e 17 gol in nerazzurro

Classe, eleganza delle giocate, tecnica e una capacità innata di superare ogni difficoltà: Roberto Baggio è uno di quei calciatori che grazie alle doti dimostrate sul campo e alla sua genuinità è riuscito a diventare un'icona vivente, un calciatore amato e ammirato in Italia e nel mondo da diverse generazioni. Vincitore del Pallone d'Oro e del Fifa World Player nel 1993, in nerazzurro ha raccolto 59 presenze tra tutte le competizioni, segnando in totale 17 gol tra il 1998 e il 2000 - indimenticabili le doppiette in Champions League contro il Real Madrid e nello spareggio contro il Parma.