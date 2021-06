Bagni: “Eriksen? Immagini forti. Vissi da allenatore una situazione simile con Curi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni ha commentato così cos'è successo ad Eriksen: ecco il suo punto di vista

"Immagini forti. Quando ero al mio primo anno di calciatore, durante Perugia-Juventus, vissi una situazione simile. C'era una pioggia torrenziale, si calciava di punta. Poi è successo che abbiamo visto accasciarsi Renato Curi. Abbiamo capito la gravità della situazione ma non è stato come l'altro giorno, eravamo meno preparati. Sono arrivati dottori, massaggiatori, non pensavamo che poi rientrando nello spogliatoio ci dessero la tristissima notizia. Noi continuammo a giocare quella partita che era inutile, oltre lo 0-0 non si poteva giocare. Mai sospesa una partita in vita mia, anche a Milano con i nebbioni. Quando portarono Curi fuori non era cosciente, pensavo che fosse svenuto e basta. Poi negli anni a venire sono accadute altre situazioni. Tutto è casuale: lui non doveva giocare, gli diedero un antidolorifico per farlo stare in campo".