Bagni: “Insigne? Gli dispiacerebbe troppo andare via da Napoli quindi…”

Così l'ex calciatore: "Essendo un uomo squadra che ormai incide da tanto, un club lo trova, ma io lo vedo soltanto con la maglia azzurra"

«Gli dispiacerebbe troppo andare via da Napoli. A 31 anni, essendo un uomo squadra che ormai incide da tanto, un club lo trova, ma io lo vedo soltanto con la maglia azzurra. Neanche nera e azzurra: sono per la tinta unita. E non credo nella pista estera». Così Salvatore Bagni, ex calciatore, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, in merito al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è nel mirino anche dell'Inter a parametro zero per la prossima estate.