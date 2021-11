Bagni: “Insigne vuole restare a Napoli, poi però c’è un contratto. Non è così semplice”

L'ex Napoli, Salvatore Bagni, ai microfoni di Radio Anch'io Sport parla del Napoli di ieri e di oggi ricordando Maradona a un anno dalla morte

L'ex Napoli, Salvatore Bagni, ai microfoni di Radio Anch'io Sport parla del Napoli di ieri e di oggi ricordando Maradona ad un anno dalla morte. "Per rispetto suo non ho mai parlato con nessuno a parte una sola volta. Lui mi disse, tu sei l'unico che mi apre le porte di casa quando ero in difficoltà, questa è la cosa che ho apprezzato di più. I napoletani - conclude Bagni - mi rendono felice per aver giocato con quella maglia".