Bagni: “Inter-Napoli? Vincono gli azzurri 3-2. E sono convinto che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato così del momento del Napoli: "Deve riprendersi nel rendimento, che è stato un po’ più basso. Deve recuperare fiato per essere il Napoli che si era visto, ha giocato bene a calcio. Sono convinto che il Napoli contro l’Inter dovrà fare la partita e se contro il Napoli non fai la partita vai in difficoltà. Per me il Napoli batterà l'Inter 3-2".