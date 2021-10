Bagni: “Napoli, può essere l’anno buono. Inter forte, ma ha vinto gare che non meritava”

L'ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato dell'ottimo avvio della squadra di Spalletti e di Inter e Milan

“E gli mancano Ibrahimovic e Giroud. Quando li avrà a disposizione, la fase offensiva sarà un tormento per gli avversari. Poi, ha il giovane Leao che impressiona quanto Osimhen per le qualità che possiede. Il Napoli, tuttavia, lo vedo più squadra ed è meglio organizzato”.

“L’Inter ha un gruppo di giocatori importanti, ma ha vinto partite che non avrebbe meritato, tipo Sassuolo e Verona. Se dovessi dare le mie percentuali, darei il 50 per cento al Napoli e l’altra metà la dividerei tra Milan e Inter”.

“Recuperare 10 punti al Napoli credo che sia difficile, in questo momento. La squadra di Spalletti vince in scioltezza, non dà mai l’idea di poter perdere, mentre la Juve, anche se è reduce da quattro successi consecutivi, non mi trasmette le stesse sensazioni. Mi sa che dovrà lottare per il quarto posto”.