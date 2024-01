Bagni: “Inter splendida, ma il Napoli non concederà certi spazi. La risposta ovvia…”

In una lunga intervista concessa al Mattino, il doppio ex giocatore di Inter e Napoli Salvatore Bagni ha parlato della finale di Supercoppa, che azzurri e nerazzurri si contenderanno domani a Riyadh: "La finale? Dell'Inter ne ero convinto, del Napoli me lo auguravo: gli azzurri hanno portato a casa un risultato meritatissimo contro la Viola senza rischiare nulla. Per quello che hanno fatto vedere venerdì sera, i nerazzurri sono favoriti. Ma come sempre ogni gara fa storia a se. L'Inter si esprime in modo splendido: con la Lazio si è giocato a una porta, però tutti quegli spazi secondo me il Napoli domani non li concederà", spiega.