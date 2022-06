Bagni: “Dallo scorso anno l’Inter ha dovuto tagliare. Si va sui colpi a zero, Bernardeschi…”

L'ex calciatore, ora agente, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di quelli che saranno i prossimi colpi di mercato in Italia

«Il Napoli era già su questa strada. Ha acquistato due giocatori dal costo relativamente basso, Kvaratskhelia e Olivera. Ma anche l’Inter dall’anno scorso ha dovuto tagliare. In tanti vanno sui parametri zero o sulle scadenze a breve. Ora di liberi ci sono buoni calibri: Bernardeschi, Di Maria…».

«Senesi dal Feyenoord al Napoli, se dovesse uscire Koulibaly. A 25 anni è maturo per il salto di qualità. Di Maria è abituato a giocare ad alti livelli e sarebbe subito pronto per la Juve».

«Gatti in difesa mi piaceva ma l’ha già preso la Juve... Italiani per l’Italia è difficile, costi elevati».

«Eh lì ne avrei mille ma non posso fare nomi, è il mio lavoro! Comunque non mi dispiace Noa Lang, l’esterno d’attacco del Bruges. Nei campionati belga e olandese si gioca a calcio. In quello olandese con più qualità, in quello belga ci sono ottimi giovani, tanti africani con buone basi qualitative. Anche De Ketelaere, sempre del Bruges, è fortissimo, gioca in tutti i ruoli ed è giovanissimo. Ce ne sono tantissimi, basta crederci e muoversi prima degli altri».