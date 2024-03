Intervistato da Il Mattino, Salvatore Bagni ha parlato della possibilità che il Napoli riagganci il treno Champions. Gli azzurri domenica sono attesi dalla gara contro l'Inter. "Non ci sono molti modi: devi andare a vincere a Milano. Neanche un pari potrebbe bastare. Il calendario domenica non è favorevole a noi, al Napoli, come lo era invece nell'ultimo turno".