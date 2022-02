Bagni: “Il Napoli crescerà ancora da qui alla fine del campionato. Il Milan…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni

"Le scorie erano rimaste perché ovviamente le partite contro Barcellona e Cagliari non avevano mostrato la squadra che avevamo visto quest'anno. Abbiamo fatto degli errori gratuiti, loro hanno avuto tante occasioni non sfruttate. Noi siamo cresciuti perché Sarri nella continuità di gioco può durare un tempo. Quando loro hanno iniziato a respirare noi abbiamo iniziato a palleggiare, farli correre. Il secondo tempo è stato di livello. Ma ciò che mi è piaciuto più di tutto è stato il post gol subito. La squadra ha cominciato ad attaccare, a provarci. Questo mi è piaciuto più di tutto: segnale di grandissima ripresa. Ora siamo lì e siamo soddisfatti, per me cresceremo da qui alla fine".