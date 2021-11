Bagni sul Napoli: “Avrebbe vinto con l’Inter se Mario Rui avesse segnato. Con la Lazio…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni

"Ieri serata magnifica, organizzata bene, l'ambiente è stato toccante e la gara una conseguenza di ciò che avevamo fatto prima. Il Napoli ha fatto diventare facile la partita dai primi 10'. Siamo arrivati presto, mai vista tanta gente arrivare così presto allo stadio. C'erano i miei due presidenti, De Laurentiis e Ferlaino. Sono stato 10 minuti a parlare con Ferlaino, speriamo porti bene anche ad Aurelio. La sintonia ritrovata deve far capire al presidente che la storia del Napoli sarà sempre la maglia azzurra, bisogna capire che è esistita prima che arrivasse il presidente. Ci dev'essere più sintonia con gli ex del Napoli e non parlo di me. Secondo me vinciamo. Contro l'Inter se Mario Rui avesse segnato avremmo vinto. A Mosca si è giocato a una porta sola ma sono convinto che in Europa League si qualificherà".