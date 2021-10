Bagni: “L’Inter ha giocatori importanti, ma ha vinto alcune partite immeritatamente”

Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli e Inter, ha analizzato il momento delle avversarie degli azzurri di Spalletti alla lotta scudetto

"Il Milan ha avuto forse un calendario più difficile, l’Inter ha un nucleo di giocatori importanti ma ha vinto partite che forse non meritava come contro Verona e Sassuolo. A noi questo non è capitato: i 21 punti che abbiamo sono tutti meritati. Nel Milan a un certo punto rientrerà anche Ibrahimovic, quando ci sarà lui però non potranno giocare molto in velocità. Rebic e Leao mi piacciono tanto, Brahim Diaz è cresciuto. Sono giocatori rapidi ma con Ibra cambierà il modo di giocare. L’Inter ha vinto alcune partite immeritatamente e con giocate singole. Juventus? Adesso l’obiettivo per loro – e faranno fatica a raggiungerlo perché hanno vinto tutte le gare a fatica – è il quarto posto ma sarà difficile".