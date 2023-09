Bagni: “Scudetto, Napoli ancora favorito, poi ci sono Inter e Milan. Juve troppo indietro”

Cos’ha di diverso il Napoli di Garcia rispetto alla gestione di Spalletti?

«Non sono ancora paragonabili, a Rudi serve altro tempo. Io cercherei di cambiare il meno possibili gli equilibri preesistenti, mentre ci sono delle differenze in campo come la funzione di Lobotka e la posizione di Zielinski. Ma lo scudetto passa per cose più importanti di queste e lo sa bene anche lui. Gli azzurri sono ancora favoriti, poi ci sono Inter e Milan. La Juve è troppo indietro».