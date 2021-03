Bagni sicuro: “L’Inter vincerà lo scudetto. Ecco chi saranno le prime quattro”

Le parole dell'ex calciatore, che ha stilato la sua griglia finale del campionato di Serie A

Intervenuto ai microfoni di Si Gonfia La Rete, programma in onda su Tele A, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha stilato la sua griglia finale del campionato di Serie A, spiegando chi, secondo lui, vincerà lo scudetto e chi si qualificherà per la prossima Champions League: "Io penso che l'Inter vincerà lo Scudetto. La Juventus di Andrea Pirlo terminerà il torneo al secondo posto. Poi vedo il Milan terzo e il Napoli quarto".