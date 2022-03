Bagni: “Torino match non facile per l’Inter, per vincere devi essere al top e…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni ha parlato così di Torino-Inter, in programma domenica sera

Torino-Inter? Magari non fa tanti risultati ma quando gioca contro il Toro ti mette in difficoltà, devi essere al top per uscire da lì. Ieri del Napoli ci aspettavamo tutti una grande partita e un'anima diversa. Soltanto l'accoglienza dello stadio avrebbe dovuto dare qualcosa in più".