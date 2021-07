A Bahia tutti in fila per Lautaro: foto e autografi per l’attaccante dell’Inter – FOTO

L'attaccante nerazzurro si trova a Bahia dove si è concesso ai tanti fan a caccia di una foto con il Toro

Dopo aver vinto la Coppa America con l'Argentina, Lautaro Martinez si è concesso qualche giorno di vacanza. Il Toro ha fatto visita al suo vecchio club, l'Atletico Liniers dove si è allenato insieme alla squadra. Intanto a Bahia si è diffusa la voce della presenza del giocatore, in tantissimi, come si evince dalle foto postate da La Nueva, si sono messi in fila per una foto insieme a Lautaro.