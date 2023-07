Baiano: “Carnesecchi ottimo profilo, ma dovrebbe rimanere all’Atalanta”

Le parole dell'ex calciatore: "Non andrei a spendere 15/17 milioni per Carnesecchi: sono cifre troppo elevate"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Francesco Baiano, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Marco Carnesecchi, obiettivo anche dell'Inter per la porta: "Per me è un ottimo profilo, ma dovrebbe rimanere all'Atalanta. Non andrei a spendere 15/17 milioni per Carnesecchi: è un profilo interessante, ma stiamo parlando di cifre elevate. Si deve ancora strutturare e confermare. Poi alla Cremonese riceve tanti tiri verso la porta, è logico faccia più parate".