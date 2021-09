Baiano: “Inter, prima mezz’ora imbarazzante. Se avesse segnato Duncan…”

L'ex calciatore Francesco Baiano ha commentato quanto accaduto ieri al Franchi tra Fiorentina e Inter. Ecco le sue dichiarazioni

"Inzaghi trasmette tranquillità alla squadra, Conte viveva diversamente la partita, da dodicesimo uomo in campo. Inzaghi è più riflessivo. L'Inter è stata 35 minuti in balìa della Fiorentina, Handanovic ha fatto due miracoli, la sfortuna della Viola è quella di non averla chiusa".

"Italiano ha pensato che se gioca a ritmi bassi, le perde. L'unica possibilità era quella di alzare i ritmi, ma dopo 35' la squadra ha perso energia. Ed era normale. Ha rischiato e gli stava andando anche bene. Questa Fiorentina negli ultimi anni ha lottato per non retrocedere, tirava poco, sta cercando di cambiare modo di pensare totalmente ora. Sta creando una mentalità, quella di fare la partita. I primi 35' sono stati imbarazzanti per l'Inter per la forza della Fiorentina. Se segnava Duncan, l'Inter non la riprendeva più la partita".