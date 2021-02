Baiano: “Inter, la situazione societaria stasera incide poco. Sanchez? Deve giocare Lautaro”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della sfida di questa sera tra la squadra di Cesare Prandelli e l’Inter di Antonio Conte, che arriva a questa partita con un momento societario del tutto particolare:

Quanto la situazione societaria dell’Inter può incidere sui calciatori?

“Credo poco. Quando uno va in campo prova a dare il massimo e non pensa ad altro. Quando giochi in una grande come l’Inter, questi problemi non ti toccano. Tanto sai benissimo che un altro presidente arriverà, e con un grande potenziale”.

Come arriva l’Inter alla sfida con la Fiorentina?

“Vuole vincere, ma sa che sarà complicata, perché la Fiorentina ha fatto buone partite e si sta ritrovando. Se l’Inter vuole stare attaccata al Milan, è una partita che deve vincere”.

Che ne pensa del momento di Sanchez?

“Non sono d’accordo con Conte, a Firenze devi andare per vincere e deve far giocare Lautaro, il titolare. Forse però ha visto che Lautaro ha bisogno di riposare. Magari può farlo entrare in corsa, ma io, visto che non è una partita semplice, metterei subito Lukaku-Lautaro”.

(Fonte: TMW Radio)