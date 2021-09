Baiano su Immobile: “Se lo si mette sul banco degli imputati è finito il calcio”

L'ex attaccante Francesco Baiano ha parlato così, a Tuttomercatoweb.com, delle difficoltà di Immobile in Nazionale

"Non esiste un problema Immobile, è solo il momento. Se si mette sul banco degli imputati è finito il calcio... Normale che non abbia la stessa media con Nazionale e club".

"Lì ha molte più chance di segnare, non possiamo poi limitarci a guardare ai gol. Non ne ho visti di sbagliati. Quando la Nazionale non vince, ma in realtà è successo pure nell'Europeo, la colpa è di Immobile perché è il centravanti. Ma non è che c'è di meglio... Non è dura, è durissima".