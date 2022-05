Baiano: “Inter ha perso giocatori, ma era attrezzatissima per dire la sua. Su Dybala…”

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato ai Tmw Radio del campionato italiano e della stagione dell'Inter di Inzaghi

"Il bomber non c'è ma è stato sostituito da un gruppo capace di mandare in rete tanti giocatori. Che Leao sia il capocannoniere a 11 gol la dice lunga".

"Il rammarico inevitabilmente c'è ma non è solamente la partita di Bologna. In un anno non puoi sempre stare al 100%, hanno pagato il calo fisico di alcuni dei suoi giocatori".

"Ha perso due giocatori determinanti come Lukaku e Hakimi ma i nuovi non sono di basso profilo. Di Dumfries sentiremo parlare e al posto di Lukaku sono arrivati Dzeko e Correa: per me la squadra si è rinforzata, l'Inter era attrezzatissima per dire la sua".