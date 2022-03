Baiano: “Inter, è un calo generale. Lautaro? Non lo vedo tranquillo”

Le parole dell'ex calciatore: "Il calo è generale, vedendo le ultime prestazioni. Brozovic, Barella, Lautaro: la squadra fa fatica a segnare"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Baiano , ex calciatore, ha parlato così del momento poco brillante dell'Inter partendo dal derby di martedì sera: "L'Inter, nonostante la partita sottotono, si è portata a casa uno 0-0 molto positivo essendoci ancora la regola dei gol in trasferta".

"Il calo è generale, vedendo le ultime prestazioni. Brozovic, Barella, Lautaro: la squadra fa fatica a segnare, questi tre giocatori determinanti sono in calo".

"Col suo modo di giocare esaltava le qualità di Lautaro, anche se ora sono troppe partite che non fa gol. Non lo vedo tranquillo, il fatto di essere sostituito tutte le volte di sicuro non lo aiuta".