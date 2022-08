Baiano: “Napoli? Giusto esaltarsi se avesse vinto con Inter e Milan. Conti alla fine”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Baiano, ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Fiorentina. Queste le considerazioni a proposito della squadra di Luciano Spalletti: "Ma non lo vedo cresciuto. Sono arrivati tanti giocatori nuovi, ci sono state due vittorie roboanti contro Verona e Monza, quindi test non attendibili. Sta di fatto che il Napoli ha dimostrato continuità rispetto alla passata stagione. Se questi risultati fossero arrivati contro Inter e Milan avremmo avuto ragione di esaltarci, mentre oggi ci si esalta e deprime a seconda del risultato, sembra di stare sull'ottovolante. I conti si fanno alla fine. Sia chiaro: non vedo il Napoli migliorato perché era già ad alto livello nella passata stagione. Ora c'è bisogno che questi giovani di grande prospettiva si concretizzino, hanno portato tanto entusiasmo e, grazie a questo, lo spogliatoio si è rinforzato.