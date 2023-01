Baiocchini: “Inter, per Skriniar trattativa complicata. Marotta non vuole…”

Milan Skriniar resterà all'Inter? Se lo chiedono ancora tutti i tifosi nerazzurri, nonostante sia passato del tempo dalla proposta nerazzurra. Negli studi di Sky Sport ne ha parlato anche Manuele Baiocchini: "E' una trattativa complicata. L'Inter pensava la scorsa estate di non venderlo perché aveva la sensazione, avendo chiacchierato con lui, che potesse rinnovare. Il rinnovo non è ancora arrivato, Marotta non vuole parlare di ultimatum, ma di fatto tra una decina di giorni ci sarebbe bisogno di pensare ad alternative. Quello che sembrava un rinnovo alla portata, è diventato molto complicato".