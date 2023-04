Entourage Baldanzi: “Su di lui big italiane ed europee. Futuro? Siamo tranquilli”

Michele Bianchini Mortani, collaboratore di Andrea Pastorello e membro dell'entourage di Tommaso Baldanzi , ha parlato ai microfoni di Sportitalia del futuro del gioiellino dell'Empoli: " Non faccio nomi, mi limito a confermare l'interesse delle big italiane. Aggiungo poi che Tommaso è seguito anche da diversi importanti club europei. In ogni caso, lui non si fa minimamente condizionare da queste voci: sta pensando solo all'Empoli e a concludere questo campionato nel migliore dei modi ".

"Premetto che non voglio e non mi piace fare confronti con altre persone dal momento che ogni singolo giocatore va analizzato caso per caso e considerando altresì il relativo contesto di riferimento. Chiaro che per qualsiasi giovane non è mai facile il passaggio in una big, ma Tommaso è perfettamente in grado di arrivare ad alti livelli. Sicuramente analizzeremo insieme alla società quale potrebbe essere il suo percorso migliore. Ma le sue doti e il suo potenziale ci rende tranquilli sulle scelte che faremo".