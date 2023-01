Baldanzi: “Inter grande squadra che esprime un gran calcio. Se una settimana fa…”

Tommasi Baldanzi è una delle sorprese dell'Empoli. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore parla della sfida in programma questa sera a San Siro contro l'Inter. "Penso che l’Inter sia una grande squadra e esprima un gran calcio. Se mi avesse chiesto una settimana fa chi mi ha impressionato, avrei detto solo Napoli, per quanto è forte e per come gioca bene. E Kvara è un giocatore incredibile. Ma dopo il derby di Supercoppa dico anche l’Inter, che è tornata a livelli altissimi e con un gran gioco. Per noi è una partita importante per vedere anche a livello siamo arrivati. È una specie di esame di maturità. Vedremo di provare a fare una grande partita".