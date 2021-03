Mercato, Bale tornerà al Real Madrid: “L’idea era un anno al Tottenham e poi…”

Il gallese tornerà nei Blancos al termine della stagione: lo ha confermato lui stesso in conferenza stampa

Gareth Bale e' intenzionato a tornare al Real Madrid una volta concluso il periodo di prestito al Tottenham. L'attaccante del Galles lo ha dichiarato in conferenza stampa alla viglia della difficile trasferta della sua nazionale in Belgio per la prima partita di qualificazione al Mondiale 2022, spiegando di aver voluto tornare temporaneamente agli agli Spurs quest'anno "soprattutto per giocare a calcio ed essere in forma per giocare quando iniziera' l'Europeo. L'idea era di fare un anno con gli Spurs e poi tornare al Real per l'ultimo anno di contratto".