UFFICIALE – Bale si ritira dal calcio giocato: “17 anni impossibili da replicare”

"Dopo attente e lunghe riflessioni, annuncio il mio immediato ritiro dal calcio. Mi sento fortunato di aver realizzato il mio sogno di giocare lo sport che amo. Mi ha regalato i momenti migliori della mia vita. Quello che ho vissuto in 17 anni sarà impossibile da replicare, indipendentemente dal prossimo capitolo della mia vita. Dal mio primo impatto al Southampton fino all'ultima partita a Los Angeles, sono fiero di tutto ciò. A tutti i miei club, Southampton, Tottenham, Real Madrid e LAFC, a tutti i miei allenatori, compagni, membri dello staff, tifosi, agenti, amici e famiglia, l'impatto che avete avuto su di me è straordinario. Adesso mi muovo con anticipo verso un nuovo capitolo della mia vita. Un momento di cambiamento e di transizione, un'opportunità per una nuova avventura"