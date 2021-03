Genoa, Ballardini: “Udinese paragonabile alle big: ha concesso poco all’Inter”

Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN dell'allenatore del Genoa Davide Ballardini dopo il pari con le reti di Pandev e De Paul

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto in collegamento da Marassi ai microfoni di DAZN per analizzare l'1-1 contro l'Udinese: "Abbiamo giocato con una squadra importante per qualità e forza quindi fare una buona partita contro una squadra importante è sempre un grande merito. La scelta di Pandev? Non volevamo dare punti di riferimento. I tre difensori dell'Udinese sono alti 190 centimetri".