Ballardini: “Inter, con la Lazio non è stata decisiva: lotterà per lo scudetto fino alla fine”

Intervistato da TMW, Davide Ballardini ha espresso il suo pensiero in merito alla lotta scudetto e alla sfida di domenica scorsa tra Lazio e Inter: “Sono due squadre che interpretano al meglio il calcio italiano fatto di una fase difensiva molto attenta e una fase offensiva con idee molto chiare. I due sistemi si basano sul non concedere spazi agli avversari e colpire in velocità. Lazio e Inter sono il simbolo del nostro calcio, con individualità importanti”.

INTER E LO SCUDETTO – “Lotterà fino alla fine. Quella di domenica è stata una partita importante ma non certo decisiva. Anche l’Inter non era al meglio perché aveva giocato in settimana in Coppa. E quando giochi in Coppa spendi energie fisiche e nervose. È stata una partita importante per la Lazio, che è competitiva. Ma l’Inter resta in corsa”.