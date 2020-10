Ballardini: “Scudetto? Punto sull’Inter: è la classica squadra italiana, ecco perché”

Davide Ballardini, ex allenatore di Palermo e Genoa – tra le altre -, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Per la maggior parte delle squadre il campionato inizia adesso. Il mercato è finito da poco e c’è stato poco tempo per prepararsi. A parte chi ha una guida tecnica da diverso tempo e penso a Inter, Roma, Lazio e Atalanta, le altre hanno bisogno di tempo. Penso soprattutto alle neopromosse. Covid? Gestire la situazione, da allenatore, è difficilissimo. Oggi hai a disposizione un gruppo e domani non sai se avrai gli stessi calciatori. Devi convivere con questo aspetto. Può succedere che non hai i calciatori. Ma vale per tutti, da Aosta a Palermo. L’allargamento delle liste può aiutare? Se i contagi continuano a salire, se si vuole proseguire il campionato, può essere una soluzione. Tanto i giocatori sono lì…”.

Scudetto: su chi punta?

“Sull’Inter. La classica squadra italiana, rivisitata nel periodo nostro. L’unica con uno spessore e una pretesa di imporre il proprio gioco mantenendo compattezza difensiva è il Napoli. L’Inter per mantenere l’equilibrio fa giocare più difensori e centrocampisti e meno attaccanti. Una squadra europea non può prescindere dall’avere calciatori offensivi. Oggi l’Inter predilige la compattezza nella fase difensiva e porta pochi giocatori in fase offensiva“.