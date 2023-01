Cremonese, Ballardini: “Affrontiamo una grande squadra, ma ci siamo preparati bene”

Davide Ballardini affronta la prima partita in casa da allenatore della Cremonese contro l'Inter di Simone Inzaghi

Davide Ballardini affronta la prima partita in casa da allenatore della Cremonese contro l'Inter di Simone Inzaghi. Un debutto di fuoco, per l'allenatore grigiorosso, che è comunque fiducioso per la prestazione dei suoi: