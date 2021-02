Le rivali – Genoa, Ballardini cambia qualcosa per l’Inter: fuori due titolari?

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, potrebbe cambiare qualcosa in vista della sfida di domenica contro l'Inter

Quella di domenica a San Siro, per l'Inter , sarà una partita tutt'altro che agevole. Al Meazza, infatti, arriva un Genoa in grande forma e in vera rinascita sotto la gestione Ballardini. Che, secondo Tuttosport, potrebbe però cambiare qualcosa nella formazione iniziale. La prossima settimana, infatti, il Grifone è atteso dal derby contro la Sampdoria:

"Dunque contro la capolista scenderà in campo la miglior formazione possibile, con un occhio di riguardo, probabilmente, per i diffidati: Masiello, Destro e Ghiglione. Nel caso di Masiello sarebbe quasi naturale concedergli un turno di riposo proprio in vista del derby (...). Per Destro invece la situazione è completamente diversa visto che l’attacco è il reparto che probabilmente sta meglio (...). Nell’allenamento di ieri Ballardini ha provato varie soluzioni come la coppia Shomurodov-Pjaca una delle tante possibili senza dimenticare Pandev e Scamacca".