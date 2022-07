Ballardini: “Favorita scudetto? L’Inter la più forte per tutti questi motivi”

“L’Inter rimane la squadra più forte perché gioca un calcio pragmatico, di grande esperienza e di poche idee astratte. Nell’Inter c’è grande sostanza, però l’ultimo campionato l’ha vinto con merito il Milan con un mix di belle cose, in primis le scelte e il lavoro di Pioli. E se il Milan prende Sanches e De Ketelaere fa un altro salto in alto”.

“È lì, con Inter e Milan, ma io non mi priverei di uno come De Ligt. Capisco i ragionamenti finanziari alla base dell’eventuale cessione , ma da allenatore me lo terrei stretto. È un difensore leader”.

“Ragazzo serio, gran lavoratore. Ha qualità importanti. Deve metter su quello spessore caratteriale che gli permetta di stare in un grande club. Al Psg rischierebbe di fare un bel po’ di panchina, ma Gianluca non si lascia mai deprimere, nelle difficoltà è caparbio e in mezzo a quei campioni non potrebbe che crescere”.