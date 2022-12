Ballotta: “Era bello allenare Mihajlovic. Era serioso, ma anche in grado di scherzare”

“Era serioso, ma anche in grado di scherzare. Non era il burlone della situazione, ma aveva un’ironia tagliente. Difficilmente te la faceva passare liscia se andavi a toccare la sua persona”.

"L’altro ieri ero con Nosotti a Modena per i 110 anni e parlavamo di lui. Sapevamo che fosse in difficoltà e che non c’era speranza. Non mi aspettavo che si trattasse di qualcosa di così rapido e veloce. La notizia ci ha lasciato perplessi. 53 anni sono pochi. Si pensava fosse passato il problema dalla prima volta, ma la malattia era molto delicata e lui ha tenuto a lungo in piedi la possibilità di guarigione”.