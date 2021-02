Ballotta: “L’Inter ha pochi difetti. Scudetto? Niente fuga ma è favorita per 2 motivi”

Le dichiarazioni dell'ex portiere Marco Ballotta sull'Inter dopo la vittoria netta per 3-0 nel derby contro il Milan e sulla fuga scudetto

Marco Ballotta, ex portiere dell'Inter, ha analizzato il successo dei nerazzurri di Conte sul Milan per 3-0 nel derby di Milano di ieri, firmato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: "Non è iniziata la fuga ma la squadra ha le carte giuste per giocarsela, può pensare solo al campionato a differenza delle altre. La vedo favorita anche perché l'Inter gira bene, la rosa è la più completa di tutte. E' probabile che stavolta i nerazzurri ce la facciano".