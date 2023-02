Ballotta: “Scudetto? Vedendo i risultati dell’Inter e delle altre, non c’è storia”

Intervistato da Passione del Calcio, Marco Ballotta ha parlato anche della lotta scudetto. Per l'ex portiere dell'inter non c'è storia: "Il Napoli ormai è una realtà, non possiamo più dire, che, come tutti gli anni, partiva forte e poi magari nel girone di ritorno andasse in calo. Sta dimostrando tutto il suo valore con una rosa di alto livello anche se all’inizio c’era qualche titubanza, avendo ceduto Mertens, Insigne, Koulibaly e prendendo giocatori sconosciuti ai più. Hanno fatto delle operazioni importanti al livello tecnico ed economico. Quindi bisogna fare i complimenti alla società, al direttore sportivo e all’allenatore visto il bel gioco. Ottenere i risultati attraverso il gioco non è facile, poche squadre del nostro campionato ci riescono. Demeriti avversarie? Io vorrei sottolineare i meriti perché vincere non è mai facile".