Inter, chi al fianco di Dzeko contro il Milan? Ballottaggio Lautaro-Sanchez

I due attaccanti nerazzurri hanno lanciato segnali positivi dal Sudamerica: a Inzaghi il compito di scegliere

Si avvicina l'appuntamento con il derby di Milano, in programma sabato alle ore 18. Per l'Inter sembra esserci un solo dubbio di formazione: chi al fianco di Dzeko in attacco? Come scrive il Corriere dello Sport, Inzaghi sceglierà uno tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, apparsi in grande spolvero con le rispettive Nazionali: "L'Inter è da considerare già fatta e sarà quella che ormai è da ritenere titolare. Mancheranno Correa e Gosens, unici nerazzurri infortunati, ma in panchina ci sarà comunque il volto nuovo Caicedo. A proposito di attacco, lì c'è un mini-dubbio: nel senso che Lautaro è naturalmente favorito, rispetto a Sanchez, per giocare al fianco di Dzeko. Resta, tuttavia, la variabile nazionale. L'argentino è sceso in campo nella notte contro la Colombia e il cileno, ieri sera, ha affrontato la Bolivia. Insomma, Inzaghi terrà conto di come rientreranno alla Pinetina (sono attesi domani), tra eventuali acciacchi e un'inevitabile stanchezza".