Cds – Balogun e non solo: l’Inter valuta altri profili. E occhio a David del Lille

"Sempre a proposito di bomber esperti di serie A, non può essere trascurato Nzola, protagonista di un’annata da 15 centri in 28 presenze nello Spezia, comunque retrocesso. Va verso i 27 anni, non resterà in Liguria, ma è tutto da verificare su palcoscenici di un certo livello. E, alla luce delle necessità interiste, lo Spezia dovrebbe accettare la formula del prestito, quantomeno con obbligo di riscatto. Per concludere, oltre a tutti i bomber che si proporranno, attenzione pure a David del Lille e a Scamacca, già nei radar nerazzurri, prima di emigrare al West Ham".