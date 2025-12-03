FC Inter 1908
L'attaccante bresciano, attualmente svincolato, ha scelto di unirsi alla formazione militante in Eccellenza per tenersi in forma
Terminato il suo contratto con il Genoa lo scorso 30 giugno, Mario Balotelli è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Attualmente svincolato e in attesa di trovare una sistemazione, l'ex attaccante dell'Inter ha deciso di mantenersi in forma allenandosi con il Carpenedolo, formazione attualmente militante nel campionato di Eccellenza lombarda allenata da Abderazzak Jadid, ex centrocampista marocchino del Brescia.

