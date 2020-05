Cellino, critiche a Balotelli? Interviene Raiola: “Frasi fuori contesto generano fake news”

«Ho trovato un ragazzo superficiale, ancora bambino, il calcio è una cosa seria. Lui non è stato gestito bene negli atteggiamenti fuori dal campo. Se un bimbo è maleducato la colpa è sempre dei genitori». Queste sono dichiarazioni assegnate a Massimo Cellino: così si sarebbe espresso su Mario Balotelli. Su queste parole è intervenuto in serata Mino Raiola, noto agente dell’ex giocatore dell’Inter. In un post sul suo profilo Instagram, il procuratore ha scritto: «Il presidente del Brescia mi ha chiarito personalmente che la frase su Mario era una critica fatta alla gestione del club, non alla famiglia. Le parole vanno sempre lette nel contesto. Nessuna polemica. Prendere frasi fuori dal contesto genera solo fake news».