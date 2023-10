Balotelli: “Mai al Psg. Se mi offrono dieci mln? Allora sì, vado anche in Eccellenza…”

Intervistato da TvPlay, l'ex attaccante nerazzurro afferma che non giocherebbe mai per il Psg, a meno di un'offerta di contratto importante

"Se mi chiama il Psg non ci vado". Parola di Mario Balotelli che intervistato da TvPlay scarta l'ipotesi di vestire la maglia del club parigino. A meno che non arrivi un'offerta importante dal punto di vista economico. “Se domani mi chiama il PSG io non ci vado".